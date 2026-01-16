Samsunspor'un 3. transferi: Elayis Tavsan 4,5 yıllık sözleşme

Samsunspor, Türk asıllı Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Reggina'dan transfer edildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:36
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:36
Samsunspor, devre arasındaki üçüncü takviyesini kanat hattına yaptı. Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavsan, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Reggina forması giyiyordu ve kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklaması

"Hoş geldin Elayis Tavsan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis Tavsan. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere"

Oyuncu profili

Gelecek sene Türk statüsünde oynayabilecek Tavsan, 1.83 cm boyunca ve 24 yaşında. 8 kez Hollanda U21 Milli Takım formasını giyip 4 gol kaydeden Tavsan; futbol kariyerine Sparta Rotterdam’da başladı ve sırasıyla Telstar, NEC Nimegen, Hellas Verona, Cesena ve son olarak Reggina formalarını giydi.

