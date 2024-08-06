Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'te Son 16'da Elendi

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'te Kübalı rakibe karşı son 16 turunda mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:17
Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'te Son 16'da Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 yılındaki Paris Olimpiyatları, dünya çapında sporcuların heyecanla beklediği bir organizasyon olarak sürüyor. Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, bu prestijli etkinlikte mücadele etti.

Kübalı Rakibine Karşı Sonuç

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen karşılaşmada Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes ile karşı karşıya geldi. Gerçekten çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı bu karşılaşmada son anlara kadar büyük bir mücadele sergilendi.

Evin, zorlu geçen maçı 7-6 kaybetti. Bu sonuçla birlikte turnuvadan elenmiş oldu.

Bronz Madalya İhtimali

Yusnelis Guzman Lopes, eğer finale ulaşırsa Evin Demirhan Yavuz'un bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma şansı doğacak. Bu durum, milli sporcumuzun turnuvalardaki geleceği açısından önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak