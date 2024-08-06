Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'te Son 16'da Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 yılındaki Paris Olimpiyatları, dünya çapında sporcuların heyecanla beklediği bir organizasyon olarak sürüyor. Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, bu prestijli etkinlikte mücadele etti.

Kübalı Rakibine Karşı Sonuç

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen karşılaşmada Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes ile karşı karşıya geldi. Gerçekten çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı bu karşılaşmada son anlara kadar büyük bir mücadele sergilendi.

Evin, zorlu geçen maçı 7-6 kaybetti. Bu sonuçla birlikte turnuvadan elenmiş oldu.

Bronz Madalya İhtimali

Yusnelis Guzman Lopes, eğer finale ulaşırsa Evin Demirhan Yavuz'un bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma şansı doğacak. Bu durum, milli sporcumuzun turnuvalardaki geleceği açısından önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.