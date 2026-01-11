Evren Otyakmaz: Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık - Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK

Evren Otyakmaz: Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık

Trendyol 1. Lig 20. hafta — Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, Erzurumspor FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında alınan sonucun üzüntü verici olduğunu belirtti.

"Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Maalesef olmadı üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık."

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Otyakmaz, maçı iki bölüm halinde değerlendirdiklerini ifade etti.

"İlk yarıda daha dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı daha baskılı ve topa sahip olmaya çalışan bir Sivasspor vardı. Gerçekten üzgünüz. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra dengeler bozuldu."

Teknik ekip olarak oyunculara gerekli uyarıların yapıldığını söyleyen Otyakmaz, "Oyuncu şut atmıyor diyemeyiz ama pozisyon bulamıyordur. Sivasspor büyük bir camia ve Süper Lig takımı. Toparlanma süreci halen devam ediyor." dedi.

Otyakmaz, kulüplerde hızlı değişimlerin negatif etkilerine dikkat çekerek herkesten anlayış ve sabır istedi ve önlerindeki Bodrum maçına hazırlanacaklarını vurguladı.

Yönetim açıklayacak

Bir basın mensubunun, "Kulübün transfer tahtası kapalı. Son durum nedir?" sorusuna Otyakmaz, "Bu konuyla alakalı konuştuk ama ben bu konuyla ilgili açıklama yapmayacağım. Yönetimsel bir konu, bunu hafta içi yönetim açıklayacaktır." yanıtını verdi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 20. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK’YA EVİNDE 2-0 MAĞLUP OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR’DA YARDIMCI ANTRENÖR EVREN OTYAKMAZ, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.