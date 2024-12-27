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Eylül 2024'te Sporun Zirvesi: Türkiye Rekorlarla Dönüyor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en başarılı dönemiyle 28 madalya kazandı. Spor dünyasında önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00
Eylül 2024'te Sporun Zirvesi: Türkiye Rekorlarla Dönüyor

Eylül 2024'te Türkiye'nin Spor Başarıları

2024 yılı eylül ayı, Türkiye için spor alanında tarihi bir başarıyla sona erdi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 28 madalya kazanarak organizasyon tarihinin en parlak dönemine imza attı. Bu madalyalar arasında 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya yer aldı.

Önemli Gelişmeler ve Transferler

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş ile anlaştı. Futbolda ise Galatasaray, İtalya'nın Napoli takımından dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kiralayarak yılın transferine imza attı.

Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışın hemen ardından başlayan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik bir skorla mağlup ederek kupayı kazandı.

Eylül Ayında Spor Dünyasında Yaşanan Diğer Önemli Olaylar

  • 3 Eylül: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu. Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Ali Öztürk bronz madalya kazandı.
  • 4 Eylül: Para halterde Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı, Galatasaray, Osimhen için anlaşma sağladı.
  • 5 Eylül: Ebru Acer ve diğer milli sporcular Paralimpik Oyunları'nda madalya kazandı.
  • 6 Eylül: Umut Ünlü, yüzme branşında altın madalya elde etti, A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 berabere kaldı.
  • 7 Eylül: Milli halterci Sibel Çam, bronz madalya kazandı.
  • 8 Eylül: Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti.
  • 9 Eylül: A Milli Takım, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.
  • 21 Eylül: Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek derbi zaferi elde etti.
  • 29 Eylül: BGM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı, Anadolu Efes 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Eylül 2024, Türk sporunun uluslararası arenada daha da güçlendiği ve birçok başarı elde ettiği bir dönem olarak tarihe geçti.

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