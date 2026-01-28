Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi — Samsunspor’dan açıklama

Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kulübün açıklaması

"Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.

Öne çıkan bilgi

Oyuncunun sağlık durumu iyi, herhangi bir yaralanma yok; tedbir amaçlı kontroller gerçekleştirildi.

SAMSUNSPORLU EYÜP AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ