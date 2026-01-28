Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi — Samsunspor’dan açıklama

Samsunspor, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu; oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:15
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi — Samsunspor’dan açıklama

Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi — Samsunspor’dan açıklama

Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kulübün açıklaması

"Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.

Öne çıkan bilgi

Oyuncunun sağlık durumu iyi, herhangi bir yaralanma yok; tedbir amaçlı kontroller gerçekleştirildi.

SAMSUNSPORLU EYÜP AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

SAMSUNSPORLU EYÜP AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yendi
2
Kocaeli Büyükşehir'den Kocaelispor'a 3 bin 500 metrekare Vinsan Altyapı Yatırımı
3
Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası 2026'da Eşleşmeler Belirlendi
4
Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde
5
Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta
6
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: 1+4 yıllık sözleşme
7
Muğlaspor - Bucaspor 1928: Besim Durmuş’tan ‘Stresi yüksek maçtan 3 puanla ayrıldık’

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları