Stoilov: Fenerbahçe'ye Karşı Bu Puan İçin Mutluyuz

Stanimir Stoilov: "Böyle güçlü bir takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz"

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının performansı ve maçın taktik yönü hakkında açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesi

Stoilov, müsabakanın kendileri için zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Bizim çok fazla eksik oyuncularımız vardı ve yerlerine oynayan oyuncular taktiksel olarak başarıyla görevlerini yerine getirmeleri gerekiyordu. Neredeyse sıfır hata yapmamız gereken maçtı. Fırsat buldukça golü bulmamız gerekiyordu. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe topa daha fazla sahip olandı. Taktiksel olarak sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Böyle güçlü bir takıma karşı, iyi bir hocası olan takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok güzeldi, futbolun tadı her zaman böyle atmosferlerde çıkıyor" dedi.

Transfer politikası ve strateji

Transfer sürecine ilişkin soru üzerine Stoilov, kulübün bütçe ve politikasına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Her kulübün kendi stratejisi var. Göztepe’nin transfer politikası ve bütçesi belli. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rakibimizin kendi konusu bizi ilgilendirmiyor. Takıma en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Bizim stratejimiz ve bütçemiz belli. Birçok kulüple aramızda bütçe olarak büyük fark var. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz var; çalışmanın her şeye galip geleceğine inanıyorum."

Performans ve takımın potansiyeli

Stoilov, gösterdikleri oyundan tam anlamıyla memnun olmadığını vurguladı: "Maçtan önce 2 cezalı, 4 hasta oyuncumuz vardı. Bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirmek gerekiyordu. Her antrenman 20 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Bugün oynanan oyundan, gösterdiğimiz performanstan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Bizim potansiyelimiz çok daha fazla. Belki başka nedenler de vardı ama ben bahane sevmiyorum. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılmadı. Bugün takıma dahil olabildi. Bugün takım oyunu vardı. Sahada bunu yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer zorluklar yaşadık. Arda, bir maçta santrfor oynamış ve 2 gol atmıştı".

Arda Okan Kurtulan ile ilgili soruya ise Stoilov, "Milli takım hocasını aramam. Benim işim değil. Arda’nın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum ve geliştirmesi gereken çok daha fazla oyun var. Ne zaman o güce ulaşacak, o zaman milli takıma gitmesi herkes için daha doğru olur" yanıtını verdi.

Taktiksel analiz

Fenerbahçe’nin son maçlardaki taktiksel değişikliklerine değinen Stoilov, "Fenerbahçe’nin birkaç maçını incelediğimizde çok fazla taktiksel değişik yaptığını gördük. Bazen 4’lü, bazen 3’lü, bazen 2’li sisteme döndüler. Alanyaspor maçında 3-5-2 formasyonuna döndüler. Santrforlarımızın nasıl savunacağı önemliydi. Özellikle bizim için önemli olan kanat oyuncularını nasıl durduracağımızdı. Dripling özelliği olan iyi oyuncuları var. Rakibi geride 3’e 2’lerde yakaladığımızda golü bulmamız gerekiyordu. Fenerbahçe gibi takımları yakaladığınızda kesinlikle golü bulmanız lazım yoksa kazanamazsınız" diyerek sözlerini noktaladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğunu belirterek, "Taktiksel olarak sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Böyle güçlü bir takıma karşı, iyi bir hocası olan takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.