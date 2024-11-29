Eyüpspor'dan Vezo ve Meraş'ın Sağlık Durumu Açıklaması

Eyüpspor'dan Sakateklere Dair Açıklama

Eyüpspor Kulübü, futbolcuları Umut Meraş ve Ruben Vezo'nun sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kulüp, her iki oyuncunun da sakatlıklarının ardından tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Umut Meraş ve Ruben Vezo'nun Sakatlıkları

23 Kasım’da oynanan Çaykur Rizespor maçında Umut Meraş’ın sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilirken, 28 Kasım’da antrenman sırasında Ruben Vezo’nun sağ bacak kalf bölgesinde benzer bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Meraş’ın çekilen radyolojik görüntüleri ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu, birinci derece kas yaralanması olduğu saptandı. Vezo için de yapılan tetkikler ve yer alan değerlendirmeler sonucunda aynı şekilde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir" dedi.

Tedavi Süreci ve Geçmiş Olsun Dilekleri

Her iki futbolcunun da tedavisine sakatlıkları tespit edilir etmez başlanıldığı ve kulüp olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundukları ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.