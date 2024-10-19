Eyüpspor, Göztepe'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı

Eyüpspor, Göztepe ile Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçti

Karşılaşmanın başlangıcında, 7. dakikada Matsuki tarafından sol kanattan kullanılan kornerde, Heliton penaltı noktası yakınlarından kafa vuruşu ile şutunu çekti fakat top üstten aut gitti.

19. dakikada Eyüpspor, Saiz’in pasıyla ceza sahasının sağ tarafında buluşan Thiam şutunu çekti. Kaleci Lis’ten dönen topu takip eden Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Göztepe'nin Cevapları Geçersiz Kaldı

24. dakikada Ahmed Kutucu serbest vuruş kullandı ancak Lis, bu topu direğin dibinden çeldi. Dönüşte Dubois’ın vuruşunu da Lis yine kurtardı. Seken topu alan Emre Akbaba, asistini Robin Yalçına aktarıp, Robin’in vuruşunda da Lis başarılı oldu.

İlk yarının sonunda Eyüpspor 1-0’lık avantajıyla soyunma odasına gitti.