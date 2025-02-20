Eyüpspor ile Beşiktaş, 25. Hafta Maçında Karşı Karşıya Geliyor

Eyüpspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, ikas Eyüpspor, yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Eyüpspor'un Lig Performansı

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde mücadele eden ikas Eyüpspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Topladığı 40 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor.

Beşiktaş'ın Son Durumu

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş ise son 7 maçında 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 38 puanla 5. sırada yer almakta.

Eyüpspor'da Sakatlıklar

Eyüpspor'da dört oyuncunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter bu mücadelede sahada olamayacak.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Eyüpspor'da ayrıca dört futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı devam eden Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Robin Yalçın, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Beşiktaş karşısında alacakları sarı kartla cezalı duruma düşebilir. Bu durumda, ligin 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler.