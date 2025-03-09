Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Eyüpspor, 2-1'lik Gala İle Konyaspor'u Geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç boyunca sergilenen performans, futbolseverleri heyecanlandırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında, Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Vezo, ön direğe hareketlenerek kafa vuruşu yaptı; ancak top auta gitti. Bu atak sonrası, Konyaspor beraberliği sağlamak için bastırdı.

58. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan kullandığı kornerde, ön direktte bulunan Umut Bozok meşin yuvarlağı havalandırdı. Dönen topu önünde bulan Tunahan Taşçı, ceza yayından yaptığı vuruşla durumu 1-1 yaptı.

76. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Bu kez Emre Mor'un sağdan kullandığı köşe atışında, altıpas içinde bulunan Umut Bozok, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

Maçın son bölümlerinde 86. dakikada Guilherme'nin sol taraftan açtığı ortada,Umut Nayir'in kafa vuruşu yandan auta gitti. 90+5. dakikada ise Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan sağladığı ortada Kramer, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kalmasına rağmen atışı değerlendiremedi.

Sonuç olarak, Eyüpspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak puan durumunda üst sıralara tırmandı.