Gençlerbirliği 102. Yaşını Kutladı

Gençlerbirliği 102. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşku ile Kutladı

Gençlerbirliği Kulübü, 102. kuruluş yıl dönümünü emektar çalışanları ve kulüp yöneticileriyle birlikte Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği etkinlikle kutladı. Kutlama, iftar yemeği sonrası gerçekleştirilen programla devam etti.

Başkan Osman Sungur'dan Anlamlı Mesaj

Kutlamaya Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yönetim kurulu üyeleri, divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve personel katıldı. Başkan Sungur, yaptığı konuşmada, bir Ankaralı olarak bu kulübe hizmet etmekten duyduğu gururu dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkes bilsin ki bizim arkamızda tam 102 yıllık bir emek var. 102 yıl boyunca Gençlerbirliği'mizin formasını terletmiş futbolcularımıza, kulübümüze hizmet etmiş çalışanlarımıza ve yöneticilerimize, centilmenliğiyle ön plana çıkmış nezih taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzü kuranlara, bugünlere gelmesinde emek harcayanlara karşı bir görevimiz var. Hepimizi mutlu eden ortak amacımız Gençlerbirliği'mizin sportif başarısıdır. En büyük hedefimiz takımı Süper Lig'e taşımaktır."

İftar yemeği sonrası, etkinlik toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 102. yılını sosyal tesislerinde emektar çalışanlarıyla kutladı.

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 102. yılını sosyal tesislerinde emektar çalışanlarıyla kutladı.