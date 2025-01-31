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Eyüpspor-Koşatından Sivasspor'a Kırmızı Kart Etkisi: Kerem Yavaş Açıklamalarda Bulundu

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu, Ahmed Kutucu’nun eksikliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:30
Eyüpspor-Koşatından Sivasspor'a Kırmızı Kart Etkisi: Kerem Yavaş Açıklamalarda Bulundu

Kerem Yavaş: "Ahmed Kutucu'nun Eksikliği Hissediliyor"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, ikinci yarıda daha iyi organize olduklarını ifade etti.

Kırmızı Kartın Etkisi

Karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına hitap eden Yavaş, ilk 10 dakikanın ortada geçtiğini belirterek, "Kırmızı karttan sonra ilk yarı bizim için biraz daha zorlaştı. Bunun sebebi de bir an önce golü bulma isteğimizdi. Oyun disiplininden uzaklaştık, erken final pasları yaptık ve rakip sahada etkin olamadık. İkinci yarıda top bizdeydi ve daha organizeydik. Finale gitmek için acele etmedik," dedi.

Sivasspor’a Teşekkür

Rakibin 9 kişi kalmasının ardından kazanmayı başardıklarını söyleyen Yavaş, "Sivasspor'u kutlamak istiyorum. Eksik kalmalarına rağmen iyi savunma yaptılar. İlk hedeflerimizden biri olan ligde kalmaya biraz daha yaklaştık. Sonrasında yeni hedef belirleyeceğiz. Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkıp finallere gitmek istiyoruz. Bugün aldığımız 3 puan da gelecek için bizi rahatlattı," şeklinde konuştu.

Doğru Oyun Anlayışı

Sivasspor'un 10 kişi kalmasının ardından daha çabuk skora gitme isteğiyle hücuma yöneldiklerini belirten Yavaş, "Bu aslında istemediğimiz bir şeydi. Organize hücumlarımız, direkt hücumlara dönüştü. Buna devam edersek gelecek maçlarda sıkıntı yaşarız. Boy ortalamamız düşük. Ana hücum felsefemizde bu yok. Bu maçın ilk devresinde çok fazla uzak ortalara başvurduk. İlerleyen maçlarda bu şekilde oynamayı düşünmüyoruz," dedi.

Ahmed Kutucu'nun Önemi

Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun takım için çok değerli bir futbolcu olduğunu belirten Yavaş, "İki sezon önce 1. Lig'de mücadele ettiğimizde onu transfer ettik. Son 2 senedeki pozitif ivmelenmemizde bize çok katkısı oldu. Takımla birlikte kendini geliştirdi ve çok iyi duruma geldi. İşin doğası gereği de büyük takımların dikkatini çekti ve Galatasaray'a transfer oldu. Onun adına mutluyuz. Bizim gibi takımlar, Ahmed Kutucu gibi oyuncuların eksikliğini hisseder. Bizim oyunumuz, takım oyununu gerektirir. Takım oyununun sonucunda oyuncu performansları öne çıkar. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız da bunu gerçekleştirip Ahmed Kutucu'nun yokluğunu aratmayacaklardır," ifadelerini kullandı.

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