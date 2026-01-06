Eyüpspor, Mame Thiam ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli forvet Mame Thiam ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz"

Sezon Performansı

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıkan Thiam, 2 gol kaydetti.

Kulüp, tecrübeli oyuncuya emeği ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

