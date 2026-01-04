DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Eyüpspor, Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; takım sezonu 13 puanla 17. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:29
Eyüpspor, Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

Eyüpspor, Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor’da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa karşısında takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı.

Kulüp açıklaması

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ EYÜPSPOR, TEKNİK DİREKTÖR ORHAN AK İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ EYÜPSPOR, TEKNİK DİREKTÖR ORHAN AK İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Gaziantep’te: Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa Yarı Finali
2
Elazığspor 3-2 Kırklarelispor — Antalya'da Hazırlık Maçı
3
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor
4
Murat Kılıç: "Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" — Beşiktaş'ta transfer ve kamp
5
Eyüpspor, Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı
6
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları