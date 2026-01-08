Eyyübiye Tekvandocuları 9 Madalya ile Alanya’ya Hazır

Eyyübiye Belediyesi sporcuları elemelerde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı; Alanya’daki 14-16 Ocak Yıldızlar Tekvando Doğu Grubu müsabakalarına katılacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:45
AK Evler Spor Salonları’ndan çıkan başarı: 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2026 Türkiye Doğu Grubu müsabakaları için yapılan elemelerde, Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişen sporcular, Alanya’da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Eyyübiye ekibi, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Türkiye Doğu Grubu il müsabakalarında güçlü bir performans sergiledi.

Elemelerde elde edilen sonuçlar şöyle: Gençler 59 kilogram ve büyükler 58 kilogramda Emirhan Çelik, gençler 51 kilogram ve büyükler 54 kilogramda Yusuf Akaltun, büyükler 68 kilogramda Mehmet Yıldız altın madalya; gençler 59 kilogramda Emrah Taş ile büyükler 87 kilogramda Arif Yıldırım gümüş madalya; gençler 63 kilogramda Baran Demir ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2026 Yılı Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Doğu Grubu Müsabakaları, 14-16 Ocak tarihlerinde Alanyada yapılacak.

