Fatih Tekke: Oyun Olarak Geride Değildik Ama 4-1 Mağlup Olduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştıkları Galatasaray’a 4-1 yenildikleri maçın ardından duygularını paylaştı.

Maç değerlendirmesi

Tekke, çok eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek mağlubiyetten ötürü üzüntüsünü dile getirdi. 'Maça başlangıcımız iyiydi, iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında yediğimiz golle işler değişti,' diyerek maçın dönüm noktalarını anlattı. Savunmada pozisyon alma ve çözüm üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını, beklerdeki yanlış konumlanmalar ve rakibin becerisi sonucu gol yediklerini ifade etti.

Tekke, ikinci golün taçtan geldiğini ve bu bölümde ciddi pozisyon hataları yaptıklarını vurguladı: 'Biz 8 aydır çalışıyoruz. Üzüldüğüm taraf bu, 8 aydır pozisyon oyunu oynamayı beceremediysek olmaz.' İkinci yarıda toparlandıklarını, 2-2'yi yakalamak için net pozisyonlar denediklerini ancak ardından üçüncü golü görüp maçın koptuğunu söyledi. Yediği gollerin kabul edilemez olduğunu belirtti ve lig öncesi ihtiyaç duydukları bölgelere transfer yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Taraftar yorumu

Taraftar sayısının azlığıyla ilgili soruya Tekke, 'Geldiğim ilk gün Göztepe maçında hissettiğim duygu ile şuanki arasında hiçbir fark yok. İnsanın sevdikleri dostları, ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa yanında olmalı. Bugün biz bunu taraftar anlamında bugün de hiç hissetmedik,' diyerek beklentisini ve hayal kırıklığını paylaştı.

Transfer ve kadro yapılanması

Tekke, transfer yaklaşımının performans odaklı değil, 'oyunu bir adım daha öne taşımak' olduğunu belirtti. Takımdaki sakatlıkların durumuna değinerek, 'Ayrıca ciddi sakatlıklarımız var, Savic’in durumu ortada, Antony kısa bir süre oynadı. Okay sakat, Baniya sakat, diğer oyuncular genç,' ifadelerini kullandı.

Tekke, acil ihtiyaçlar olarak en az 2 stoper, sağ bek ve sol bek alternatifi ile kenar oyuncusu gerektiğini vurguladı. 'Paramız olsa orta saha ve 10 numara isterim. Oyuncularımıza bir şey olsa çok eksik kalacağız. Bu takım genç ve yeni kurulan bir takım,' diyerek takımdaki gençleşme sürecine ve yaz dönemi yapılan büyük kadro değişimine dikkat çekti. Transferlerde kimlerin gönderilmesini istediğini de sözlerine ekledi ve hedefinin oyunu yukarı taşımak olduğunu yineledi.

