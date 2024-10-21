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Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 Yılı Değerlendirdi

Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu'ndaki 11 yıllık sürecini ve başarılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:07
Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 Yılı Değerlendirdi

Fatih Çintimar'ın Atletizm Federasyonu Başkanlığına Veda Sohbeti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 11 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini A A Muahberine yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Çintimar, "Ciddi bir altyapıyla federasyonu bırakmış olacağız. Bayrağı aldığımız yerden bugüne kadar başarıyla taşıdık" diye ifade etti.

Başkanlığa Aday Olmayacak

Çintimar, yapılacak 6. Olağan Genel Kurulda kendi isteğiyle başkanlığa aday olmadığını ve 31 Ekim'de görevini devredeceğini belirtti. 2013'te göreve başladığında Türk atletizminin doping nedeniyle kötü bir durumda olduğunu hatırlattı ve sürecin sonunda federasyonu temiz bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Dopingle Mücadelede Başarılar

"O süreç içerisinde Türkiye, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ceza almak üzereydi. Ancak yoğun duruşumuz sayesinde şu anki seviyeye ulaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve dopingle mücadele alanında destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Gelecek Olimpiyatlar İçin Altyapı Hazırlığı

Çintimar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların büyük çoğunluğunun altyapıdan yetiştiğini belirterek, bu sporcuların 2028 ve 2032 olimpiyatlarında da mücadele edebilecek kapasitede olduğunu kaydetti. "Ciddi bir altyapı ve tecrübe ile federasyonu devretmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin Atletizm Başarısı

Son 11 yılda kazandıkları madalyaların, Türk atletizminin 87 yıllık tarihindeki başarıların çok ötesinde olduğunu vurgulayan Çintimar, "2013 yılına kadar gençlerde bir dünya şampiyonumuz varken, şimdi bu sayının dört olduğunu görmekteyiz" dedi. Ayrıca, Avrupa madalyalarında da büyük bir artış yaşandığını belirtti.

Engelli Sporculara Çağrı

Çintimar, bedensel engelli bireylerin de atletizmde başarılı olabileceğini belirterek, ailelere çocuklarını sahalara götürmeleri konusunda çağrıda bulundu. "Atletizmle ilgili mutlaka çocukların yapabileceği bir branş vardır. Yeni sporcuların alanda olmasını istiyoruz" dedi.

Teşekkürler ve Üzüntüler

Çintimar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, kulüplere ve kendisine destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Ayrıca, bazı "keşke"lerini de paylaşarak sporcularına olan güvenini ve onlara duyduğu saygıyı yineledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyona başkanlık yaptığı 11 yılı AA...

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyona başkanlık yaptığı 11 yılı AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyona başkanlık yaptığı 11 yılı AA...

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, federasyona başkanlık yaptığı 11 yılı AA muhabirine değerlendirdi.

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