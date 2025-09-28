Fatih Karagümrük 4-3 Trabzonspor: Atakan Çankaya'dan Hakem Eleştirisi

Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'a 4-3 yenildiği maç sonrası hakem kararlarını eleştirerek takıma güvenini korudu; 5 gün sonra yeniden sahada olacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:00
Maç Sonrasında Oyuncu Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 4-3 mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atakan, takımın maça kazanmak amacıyla geldiğini vurgulayarak "Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik" dedi ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Maçın gidişatını değerlendirirken, ilk yarıda yedikleri golün oyunu etkilediğini ifade etti.

Atakan'ın aktardıklarına göre maçın seyrinde önemli anlar şöyle gelişti: 1-0 geriye düştükten sonra maçı 1-1'e getirdiler; ardından yine bir pozisyonda gol yiyerek 2-1 geriye düştüler. Atakan, oyunun dengelendiği anlarda hakem tarafından verilen bir penaltının saha içindeki oyuncular tarafından anlaşılmadığını belirtti: "Tekrardan kötü bir pozisyon alarak gol yedik ve 2-1 geriye düştük. Tam oyunu dengeliyoruz derken... penaltı olmayan bir pozisyon hakem tarafından penaltı verildi. Saha içerisinde bunu anlayamadık."

Hakemin kararlarını eleştiren Atakan, "Onuachu'nun elle oynadığını ya da ofsayt zannettik... Ne bizim ne de Trabzonsporlu futbolcuların böyle bir beklentisi vardı" ifadelerini kullandı ve hakemin başarılı bir isim olmasına rağmen o günün kendisi için talihsiz geçtiğini söyledi.

İkinci yarı değerlendirmesinde Atakan, takımın reaksiyonundan bahsetti: 3-1 geriye düştükten sonra ikinci yarıya iyi başladıklarını, net fırsatlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini anlattı. 88. dakikada duran toptan yedikleri golle skorun 4-1 olduğunu ve sonrasında formasyon değişikliğiyle 3-4-1-2'ye döndüklerini, bunun karşılığını Fofana'nın attığı iki golle 4-3e getirdiklerini söyledi.

Atakan, son dakikalarda kazanılan serbest vuruşu gole çeviremediklerini ve bunun sezonun üzücü anlarından biri olduğunu belirtti: "Son dakikalarda serbest vuruş kazandık ancak onu gol pozisyonuna çeviremedik ve sonucunda 4-3 kaybettik."

Gelecek Maç ve Moral

Mağlubiyete rağmen takımın ruhundan ve oyun karakterinden ümitli olduğunu ifade eden Atakan, 5 gün sonra aynı sahada oynanacak maça odaklanacaklarını söyledi: "5 gün sonra burada oynayacağımız bir maç var. Bugün bu maçın üzüntüsünü atlatıp yarın ilk iş olarak iyi çalışıp diğer maça hazırlanacağız. İnşallah o gün de puan yada puanlar alan taraf biz olacağız."

Atakan, takımın üzerinde bir miktar şanssızlık olduğunu düşündüğünü, yeni oyuncuların adaptasyon sürecinin devam ettiğini ve oynadıkları pozitif futbolun karşılığını alacaklarına inandığını ekledi: "Bu kötü sonucu düzeltmek için elimizden geleni her şeyi yapacağız. Yeni oyuncularımız yeni adapte olmaya başladı. Her geçen gün pozitif giden bir futbolumuz var."

Haberi takip edenler için Atakan'ın mesajı net: takım çalışmaya devam edecek ve bir sonraki maçta sonuç alma kararlılığı sürüyor.

