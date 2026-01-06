Fatih Karagümrük, Ahmed Traore'yi Kadrosuna Kattı

Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:59
Trendyol Süper Lig ekibi genç yıldızı transfer etti

Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme hamlesi yaptı. Kulüp, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile anlaştı.

Transferde öne çıkan detaylara göre, 18 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu imza, kırmızı-siyahlı ekibin genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken taraftarlar ve kulüp çevreleri yeni transferi yakından takip ediyor.

