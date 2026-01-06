Fatih Karagümrük, Ahmed Traore'yi Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekibi genç yıldızı transfer etti

Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme hamlesi yaptı. Kulüp, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile anlaştı.

Transferde öne çıkan detaylara göre, 18 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu imza, kırmızı-siyahlı ekibin genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken taraftarlar ve kulüp çevreleri yeni transferi yakından takip ediyor.

