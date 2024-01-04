Fatih Terim ilk maçında o hamleye dayanamayıp sahaya indi

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası olurken, ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında hakem kararını beğenmeyen Terim'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

Fatih Terim ilk maçında o hamleye dayanamayıp sahaya indi
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Deneyimli futbol figürü Fatih Terim, Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçerek, kariyerinde yeni bir aşama başlattı. Terim liderliğindeki Panathinaikos, ilk müsabakasını PAS Giannina karşısında oynadı. Fakat karşılaşmanın sadece 4. dakikasında, hakemin kararına olan Terim'in reaksiyonu, online platformların öne çıkan konusu oldu.

Fatih Terim, uzun bir aradan sonra futbol sahalarına geri dönerken, Panathinaikos'un kaptanlığını yaptığı ilk maçta PAS Giannina'ya ev sahipliği yaptı. Mücadele, Terim'in ekibinin baskılı oyunuyla başlamışken, sadece 4. dakikada orta sahada dikkate değer bir an yaşandı.

fatih terim

Maçın hakemi P. Tsiaras, orta sahada yaşanan müdahale üzerine faul kararı verdi. Ancak bu karara itiraz eden Fatih Terim, kenardan hakeme yönelik tepkisiyle ilgi çekti. Terim'in bu sahneleri, dijital medyada geniş bir yankı buldu.

Saha içinde uzun bir aradan sonra dönen Terim'in Panathinaikos serüveninin başlangıcındaki bu olay, futbolseverlerin ve internet kullanıcılarının konuştuğu konulardan birine dönüştü.

fatih terim

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