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Fatih Terim’in Panathinaikos macerası sona erdi: Yolları ayırdılar

Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile yolları ayırmış olduklarını duyurdu. Gelen bilgilere göre Fatih Terim ile görüşmeler sonrasında sözleşme feshedildi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:15
Fatih Terim’in Panathinaikos macerası sona erdi: Yolları ayırdılar

Yunanistan Süper Lig’inin güçlü ekiplerinden Panathinaikos’un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in takımla olan sözleşmesini sonlandırdığı ifade edildi. Paok karşısında mağlubiyet alan yeşil-beyazlı takım, şampiyonluk şansını kaybetmişti.

Fatih Terim, kendi sosyal medya hesabından haberi doğruladı. Terim, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Terim, Panathinaikos’ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 26 maça çıktı. Bu maçlarda 14 galibiyet elde eden Fatih Terim, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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