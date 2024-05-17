Fatih Terim’in Panathinaikos macerası sona erdi: Yolları ayırdılar

Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile yolları ayırmış olduklarını duyurdu. Gelen bilgilere göre Fatih Terim ile görüşmeler sonrasında sözleşme feshedildi.