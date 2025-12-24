DOLAR
Felipe Augusto: Konsoldan Trabzonspor’a Uzanan Hayal

Felipe Augusto, çocuklukta oyun konsolundan başlayan Trabzonspor tutkusu, Fatih Tekke ile çalışma deneyimi, hız rekoru ve mental mücadeleyi anlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:14
Felipe Augusto: Konsoldan Trabzonspor’a Uzanan Hayal

Felipe Augusto: Konsoldan Trabzonspor’a Uzanan Hayal

Trabzonspor’un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, çocukluk yıllarında oyun konsolunda başlayan hayalinin bugün bordo-mavili formayla gerçeğe dönüşmesinin gururunu paylaştı.

Konsoldan gerçek hayata

Augosto, çocukken oyun konsollarında Trabzonspor’u seçtiğini ve yıllar sonra gerçek teklifle karşılaşmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. “Nintendo 3D’de kariyer modunda oynarken sürekli Trabzonspor’dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra gerçek hayatta teklif gelince ’Bu bir tesadüf değilmiş’ dedim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk”.

Şehri ve taraftarı temsil etme sorumluluğu

Trabzonspor’a transferinin kariyerinde önemli bir adım olduğunu belirten Augusto, “Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak harika bir his” dedi.

Fatih Tekke ile çalışmak

Teknik Direktör Fatih Tekke ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Augusto, “Hocamız bu şehri ve bu ligi çok iyi tanıyor. Kendisi bir santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir avantaj. Gol kralı olmuş, bu kulüpte iz bırakmış bir isimden öğrenmek büyük şans” ifadelerini kullandı.

Mücadele ve oyun karakteri

Augusto, oyun içindeki enerjik yapısını sahaya taşıdığını belirterek, “Koşmak ve mücadele etmek benim en önemli özelliklerim. Gol atamasam bile takıma katkı sağlamak, arkadaşlarım için savaşmak benim için öncelik” dedi.

Hız ve fiziksel hazırlık

Çaykur Rizespor maçında kaydedilen 36.75 km/s hız verisine değinen genç futbolcu, çalışmalarını güç ve hız üzerine yoğunlaştırdığını anlattı: “Daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olmak için çalışıyorum. O koşuda gole de çok yaklaşmıştım ama benim için önemli olan mücadele etmek”

Trabzon’da yaşam ve mental dayanıklılık

21 yaşındaki Augusto, Trabzon’daki futbol tutkusunun kendisini etkilediğini belirtti: “Brezilya’dan gelen biri olarak buradaki tutkuyu görmek beni çok mutlu ediyor. ’Bize her yer Trabzon’ sözünün anlamını burada yaşadım. Taraftarın beklentisi sahada ekstra motivasyon sağlıyor”

Saha dışı yaşamına dair, “Kendimi ev ve aile insanı olarak tanımlıyorum. Maç ve antrenman dışındaki zamanlarda evde dinlenmek beni mental olarak toparlıyor. Disiplinli yaşam futbolcu için çok önemli” sözlerini paylaştı.

Gol atamadığı dönemlerde psikolojik dengede kalmaya özen gösterdiğini belirten Augusto, “Övgülere fazla kapılmamaya çalışıyorum. Eleştirilerden ders çıkarıyorum. Dengede kalmak, zor dönemlerden çıkabilmek için çok önemli” dedi.

İdol ve keşifler

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını söyleyen Augusto, “Mantalitesi, çalışma disiplini ve adanmışlığıyla örnek bir isim. Onun gibi çok çalışmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Trabzon’u tanımaya başladığını da ekleyen oyuncu, “Uzungöl’e gittim, tarihi ve doğasıyla çok güzel bir şehir. Fırsat buldukça gezmeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İdeal 11

Tarih boyunca en iyi 11: “Neuer, Cafu, Sergio Ramos, Maldini, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo”

