Tedesco'dan Göztepe maçında 4 değişiklik: Fenerbahçe 11'i

Tedesco'dan Göztepe maçında 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçında sahaya sürdüğü 11'e göre maç kadrosunda dört değişikliğe gitti.

Tedesco; Mert Müldür, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca’yı oynattı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Başlayanlar: Ederson, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca.

Yedekler

Kadroda bekleyenler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın.

Youssef En-Nesyri, kadroya döndü

Youssef En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadıktan sonra Göztepe maçıyla tekrar kadroya alındı. Sarı-lacivertli formayla son maçına 11 Aralık'ta Brann deplasmanında çıkan En-Nesyri, bu süreçte 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere 8 maçta forma giymedi. 28 yaşındaki forvet, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Takımda tedavileri süren Archie Brown ile Levent Mercan kadroya dahil edilmedi. Ayrıca ağrıları bulunan Edson Alvarez de kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in perşembe günü Aston Villa karşılaşmasında ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaparak forma giydiği, bugün ise ağrılarının artması nedeniyle sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Tribünlerden destek mesajı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek çağrıldı ve tezahüratlarla maç öncesi desteği artırıldı.

Maraton üst tribününde açılan "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız" pankartı ile destek mesajı verildi. Kuzey tribününde ise üzerinde "Kupalar yükselecek ellerimizde" yazılı ve Turkcell Süper Kupa, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının yer aldığı pankart açıldı.

