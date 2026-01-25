Tedesco'dan Göztepe maçında 4 değişiklik: Fenerbahçe 11'i

Tedesco, Aston Villa maçına göre Göztepe karşısında 4 değişiklik yaptı; En-Nesyri kadroya döndü, Alvarez ağrıları nedeniyle kadroda yok.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:35
Tedesco'dan Göztepe maçında 4 değişiklik: Fenerbahçe 11'i

Tedesco'dan Göztepe maçında 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçında sahaya sürdüğü 11'e göre maç kadrosunda dört değişikliğe gitti.

Tedesco; Mert Müldür, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca’yı oynattı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Başlayanlar: Ederson, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca.

Yedekler

Kadroda bekleyenler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın.

Youssef En-Nesyri, kadroya döndü

Youssef En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadıktan sonra Göztepe maçıyla tekrar kadroya alındı. Sarı-lacivertli formayla son maçına 11 Aralık'ta Brann deplasmanında çıkan En-Nesyri, bu süreçte 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere 8 maçta forma giymedi. 28 yaşındaki forvet, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Takımda tedavileri süren Archie Brown ile Levent Mercan kadroya dahil edilmedi. Ayrıca ağrıları bulunan Edson Alvarez de kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in perşembe günü Aston Villa karşılaşmasında ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaparak forma giydiği, bugün ise ağrılarının artması nedeniyle sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Tribünlerden destek mesajı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek çağrıldı ve tezahüratlarla maç öncesi desteği artırıldı.

Maraton üst tribününde açılan "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız" pankartı ile destek mesajı verildi. Kuzey tribününde ise üzerinde "Kupalar yükselecek ellerimizde" yazılı ve Turkcell Süper Kupa, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının yer aldığı pankart açıldı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI ASTON VİLLA MAÇI 11'İNE GÖRE GÖZTEPE...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI ASTON VİLLA MAÇI 11'İNE GÖRE GÖZTEPE MÜSABAKASINA 4 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI.

KUZEY TRİBÜNÜNDE ÜZERİNDE 'KUPALAR YÜKSELECEK ELLERİMİZDE' YAZILI VE TURKCELL SÜPER KUPA, TRENDYOL...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmail Yüksek sakatlandı: Fenerbahçe-Göztepe'de 38. dakikada oyundan çıktı
2
Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)
3
Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip
4
Manisa FK 1-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 22. Hafta
5
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz mağlubiyet
6
Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları