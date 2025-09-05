DOLAR
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 5. haftasında 14 Eylül'de Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, milli oyunculardan yoksun idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:09
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Antrenmanın detayları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışması ile başladı.

Sahada gerçekleştirilen bölümde futbolcular önce çabukluk programları uyguladı, ardından pas çalışmaları ile tempoyu artırdı.

Antrenman, oyuncuların dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

