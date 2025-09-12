Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde antrenman devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde başladı. Antrenman ilk olarak salonda yapılan çalışmalarla açıldı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde pas uygulamalarına odaklandığı bildirildi.

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.