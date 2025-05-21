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Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray: 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde Beraberlik

Fenerbahçe ve Galatasaray, 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:46
Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray: 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde Beraberlik

Maçın Özeti

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede, ilk yarının etkili tarafı sarı-kırmızılı ekip oldu.

İlk Yarının Golleri

Karşılaşmanın 21. dakikasında Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin İkinci Yarı Dönüşü

Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak Haydar Karataş'ın 48. dakikada attığı golle umudunu yeniden yeşertti. Sarı-lacivertliler, 85. dakikada tekrar sahneye çıkan Karataş ile eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 80'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Öte yandan Fenerbahçe, 54 puanla 9. sırada kalmaya devam etti.

19 Yaş Altı Elit A Ligi 37. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Fenerbahçe Dereağzı...

19 Yaş Altı Elit A Ligi 37. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı.

19 Yaş Altı Elit A Ligi 37. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Fenerbahçe Dereağzı...

19 Yaş Altı Elit A Ligi 37. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı.

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