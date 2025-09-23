Fenerbahçe 291. Avrupa Maçında: Rakip Dinamo Zagreb

SÜHA GÜR - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.

Genel durum

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114 galibiyet ve 114 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Takım, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.

"2" numaralı kupada 149. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek 148 karşılaşmada yer aldı. Bu maçlarda 64 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik kaydedildi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 208 gol atarken, kalesindeki 187 gole engel olamadı. Yarınki müsabaka bu kulvardaki 149. sınav olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde performans

UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlandığı andan itibaren Fenerbahçe organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı; bunların 46'sını kazandı, 28 beraberlik yaşadı ve 20 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda takım 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.

Kulvarlara göre Avrupa performansı

UEFA Kupası — O: 54 • G: 18 • B: 10 • M: 26 • A: 72 • Y: 91

UEFA Avrupa Ligi — O: 94 • G: 46 • B: 28 • M: 20 • A: 136 • Y: 96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası — O: 33 • G: 9 • B: 4 • M: 20 • A: 30 • Y: 70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme — O: 42 • G: 15 • B: 13 • M: 14 • A: 62 • Y: 51

UEFA Şampiyonlar Ligi — O: 40 • G: 11 • B: 6 • M: 23 • A: 42 • Y: 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası — O: 9 • G: 3 • B: 1 • M: 5 • A: 11 • Y: 11

UEFA Konferans Ligi — O: 18 • G: 12 • B: - • M: 6 • A: 44 • Y: 23

TOPLAM — O: 290 • G: 114 • B: 62 • M: 114 • A: 397 • Y: 412