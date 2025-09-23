Fenerbahçe 291. Avrupa Maçında: Rakip Dinamo Zagreb

Fenerbahçe yarın Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak; önceki 290 maçta 114 galibiyet, 62 beraberlik, 114 mağlubiyet var.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:03
Fenerbahçe 291. Avrupa Maçında: Rakip Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 291. Avrupa Maçında: Rakip Dinamo Zagreb

SÜHA GÜR - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.

Genel durum

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114 galibiyet ve 114 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Takım, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.

"2" numaralı kupada 149. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek 148 karşılaşmada yer aldı. Bu maçlarda 64 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik kaydedildi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 208 gol atarken, kalesindeki 187 gole engel olamadı. Yarınki müsabaka bu kulvardaki 149. sınav olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde performans

UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlandığı andan itibaren Fenerbahçe organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı; bunların 46'sını kazandı, 28 beraberlik yaşadı ve 20 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda takım 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.

Kulvarlara göre Avrupa performansı

UEFA Kupası — O: 54 • G: 18 • B: 10 • M: 26 • A: 72 • Y: 91

UEFA Avrupa Ligi — O: 94 • G: 46 • B: 28 • M: 20 • A: 136 • Y: 96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası — O: 33 • G: 9 • B: 4 • M: 20 • A: 30 • Y: 70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme — O: 42 • G: 15 • B: 13 • M: 14 • A: 62 • Y: 51

UEFA Şampiyonlar Ligi — O: 40 • G: 11 • B: 6 • M: 23 • A: 42 • Y: 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası — O: 9 • G: 3 • B: 1 • M: 5 • A: 11 • Y: 11

UEFA Konferans Ligi — O: 18 • G: 12 • B: - • M: 6 • A: 44 • Y: 23

TOPLAM — O: 290 • G: 114 • B: 62 • M: 114 • A: 397 • Y: 412

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
2
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde: Rakip Polonya
3
Odunpazarı'nın Hedefi: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İlk Dört
4
Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü
5
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko — Beşiktaş GAİN
6
Sadettin Saran, Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb Maçı İçin Uğurlayacak

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek