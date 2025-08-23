DOLAR
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor: Skriniar'dan Süper Lig'de İlk Gol

Trendyol Süper Lig 3. hafta: Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek 2 maç sonunda 4 puana ulaştı; Skriniar, Brown ve Talisca golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:39
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı ve iki maç sonunda 4 puana yükseldi.

Maç Özeti

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelen ortada Çağlar Söyüncü'nün pasını değerlendiren Milan Skriniar, kafa golüyle fileleri sarstı: 1-0.

Kocaelispor, 22. dakikada serbest vuruştan Petkovic ile skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada İsmail Yüksek'in şutundan doğan pozisyonda Jhon Duran'ın asistinde Archie Brown ile öne geçti: 2-1.

66. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında savunma arasında yükselen Anderson Talisca, yakın mesafeden kafa golünü atarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. Maç bu skorla sona erdi.

Skriniar'dan Süper Lig'deki İlk Gol

Fenerbahçe'nin 5. dakikadaki golünü atan Slovak stoper Milan Skriniar, takımının Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Ligin ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı Fenerbahçe için ertelenmiş, geçen hafta Göztepe deplasmanında ise 0-0 sonuç alınmıştı.

Kulüp adına sezonun ilk resmi golünü ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a karşı deplasmanda Sofyan Amrabat atmıştı.

Archie Brown ve Talisca'nın Performansları

Sezon başında kadroya katılan İngiliz oyuncu Archie Brown, Kocaelispor karşısında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydederek bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bu sezon ilk 11'de başladığı maçta 66. dakikada kafa golünü atarak skoru belirledi. Talisca, 84. dakikada oyundan alındı; yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

VAR Kararı ve Djiku'nun Süre Alması

76. dakikada Szymanski'nin kaptığı topla gelişen atakta En-Nesyri'nin üst direğe çarpan vuruşunun ardından Talisca'nın tamamladığı pozisyonda ilk anda gol sevinci yaşandı. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem Mehmet Türkmen, Szymanski'nin topu kaptığı anda rakibine yaptığı müdahaleyi faul sayarak golü iptal etti.

Maçın son bölümünde ise Ganalı savunmacu Alexander Djiku, 90. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girerek bu sezon ilk kez süre aldı.

Fenerbahçe, Kocaelispor galibiyetiyle ligde 2 maç sonunda 4 puana ulaştı.

