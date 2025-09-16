Fenerbahçe - Alanyaspor: Ligde 19. Randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 19. kez karşılaşıyor

SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 19. randevularına çıkıyor.

İki ekip arasındaki lig geçmişi

İki takımın bugüne kadar oynadığı 18 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet alırken, 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Alanyaspor 3 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda toplam 39 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Lig tarihindeki 9 İstanbul maçında Fenerbahçe 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, Akdeniz temsilcisi 1 kez kazandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 20 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

En farklı sonuçlar

Ligde alınan en farklı galibiyet 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin 5-0 zaferi oldu. Resmi müsabakalarda kaydedilen en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda 10-3 üstünlüğü olarak kayıtlara geçti. Alanyaspor'un en farklı galibiyeti ise 16 Eylül 2019'da elde ettiği 3-1 sonuçla gerçekleşti.

Son maçların tablosu

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı; 2021-2022 sezonunda rakip İstanbul'da 2-1 galip geldi. Sarı-lacivertliler oynadıkları son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı; bu maçlarda rakip filelere 21 gol gönderirken, 5 gol yediler.