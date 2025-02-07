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Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mourinho yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:55
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı için Hazırlıklarını Tamamlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışması ile başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayacak.

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