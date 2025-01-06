Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Hakemlere Sert Eleştiriler: 'Türk Hakemliğinin İflas Edildiği Bir Hafta Sonu Oldu'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: "Türk Hakemliğinin İflas Edildiği Bir Hafta Sonu Oldu"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından hakemlerin performansına ağır eleştirilerde bulundu. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen basın toplantısında, "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu," ifadesini kullandı.

Hakem Hatalarının Üstüne Gidilecek

Ilıcalı, ligin 18. haftasında oynanan maçlar için "Bu hafta sonundaki maçlar, Türk hakemliğinin durumu açısından MR çekildiğini gösteriyor," dedi. Ayrıca, yönetim olarak bu konu üzerinde ciddi şekilde değerlendirileceğini belirtti. "Yarın başkanımız ve yönetim kuruluyla bir araya geleceğiz," diye ekledi.

Adaletsizlik Eleştirisi

Ilıcalı, futbol ortamını "adaletsiz" olarak nitelendirirken, rakip takımın puan kaybetmediğinin altını çizdi. "Bütün spor ortamında haksızlığa uğrayan biziz," ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Galatasaray'ın evinde en son kırmızı kartını Dünya Kupası öncesinde gördüğünü vurgulayarak, "Neredeyse 2,5 yıldır kırmızı kart görmemiş bir takımdan bahsediyoruz," dedi.

Hakem Yetersizliği ve Kaos Endişesi

Futbolda hataların olabileceğini ancak bunun bir takım lehine olduğunda adaletin kalmayacağına dikkat çeken Ilıcalı, "Adalet olmazsa, kaos çıkar," dedi. Fenerbahçe'nin, hakem hataları sonucunda ceza çekmesini ve itilmeyi kabullenmeyeceğini de belirtti.

Transfer Çalışmaları ve Hedefler

Takımın güçlenmesi adına transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Ilıcalı, "Ziraat Türkiye Kupası’na katılımı yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğiz. Ayrıca takımımızın gücünü artırmak için iyi transferler yapmayı planlıyoruz," dedi. Sezonun kalan kısmında puan farkının kapanma ihtimaline de vurgu yaptı.

Futbolcuların Moral Durumu

Ilıcalı, takımın oyuncularının yuhalanmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Bu tür tepkiler futbolcuların moralini bozar," dedi. Herkesin takımına inandığını ve sezonu yine başarılı geçireceklerinden emin olduklarını vurguladı.

Tepkiler Üzerine Değerlendirme

Özellikle Atakaş Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonuna değinen Ilıcalı, "Taraftarın verdiği tepki normal. Ancak adaletin sağlanması adına mücadelemizi sürdüreceğiz," diye sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı,(ön sol 3), Atakaş Hatayspor maçının ardından Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.