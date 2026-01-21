Fenerbahçe - Aston Villa: Avrupa Ligi 7. Hafta Mücadelesi

Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan topladı. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan elde ederek averajla 3. sırada yer alıyor.

3. randevu

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra resmi bir maçta yeniden karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur’da eşleşmiş, İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükselmişti. Taraflar yarın oynanacak müsabakayla toplamda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 297. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarınki mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertler bu süreçte 117 galibiyet, 64 beraberlik ve 115 mağlubiyet aldı. Kanarya rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde 417 gol gördü.

Kupa 2’de 155. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde eden Kanarya, 217 gol attı ve kalesinde 192 gol gördü.

İngiliz takımlarıyla 21. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 20 kez karşılaştı. En çok 7 kez Manchester United ile eşleşen sarı-lacivertliler; Arsenal ile 6, Manchester City, Chelsea ve Aston Villa ile ikişer, Newcastle United ile 1 kez mücadele etti. Geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Jhon Duran forma giyebilecek

Ferencvaros maçının son dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrası UEFA’dan 2 maç men cezası verilen Jhon Duran’ın cezası 1 maça indirildi. Brann karşısında kadroda olamayan Kolombiyalı forvet, görev verilmesi halinde yarın forma giyebilecek. Jhon Duran, Avrupa Ligi’nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros karşısında toplam 63 dakika süre aldı.

Goller Talisca ve Kerem’den

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde kaydettiği 9 golün 4üne Talisca, 4üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapan Talisca, 5 maçta görev aldı ve toplam 5 gol kaydetti. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta fileleri sarstı. Sebastian Szymanski’nin de 1 golü bulunuyor.

Asensio ve Duran eski takımına karşı

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa’ya şimdi rakip olacak. Aynı şekilde Jhon Duran da eski takımıyla karşılaşacak. Asensio bordo-mavililerde 21 maçta görev alırken, Duran 2023-2025 yılları arasında oynadığı takımda 78 karşılaşmada şans buldu ve 20 gole imza attı. Duran daha sonra yüksek bir bonservisle Al Nassr’a transfer oldu.

Aston Villa, Premier Lig’de 3. sırada

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Premier Lig’de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 43 puan topladı. Manchester City ile aynı puanda olan Villa, averajla 3. sırada yer alıyor. Sezon başında sıkıntılı bir başlangıç yapan ekip, sonrasında yükselişe geçti ve ligde 11-18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Villa ligde son maçta evinde Everton’a 1-0 mağlup oldu. Takımın ligde attığı gol sayısı 33, yediği gol ise 25.

Unai Emery, 14 yıl sonra Kadıköy’de

İspanyol teknik adam kariyerinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak. Emery, Spartak Moskova teknik direktörüyken 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşmişti. O dönemde evindeki maçı 2-1 kazanan Spartak, Kadıköy’deki maçı 29 Ağustos 2012’de 1-1 berabere bitirmiş ve gruplara kalmıştı. Emery, 2012 Kasım ayında takımdan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertlerde eksikler

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan yarınki mücadelede kadroda olmayacak. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemeyecek. Ayrıca Bartuğ Elmaz UEFA listesinde yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası’nda final oynayan Youssef En-Nesyri ise özel izinli.

Hakemler

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcıları Rui Teixeira ile Pedro Almeida olacak. Maçın dördüncü hakemi Fabio Verissimo; VAR koltuğunda Fransız Jerome Brisard, AVAR olarak ise Andre Narciso görev yapacak. Godinho, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin Midtjylland ile oynadığı maçı yönetmiş, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ise TFF tarafından 3 kez VAR’da görevlendirilmişti.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA YARIN İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA'YI KONUK EDECEK.