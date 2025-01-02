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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 5 Ocak'ta Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:09
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salondaki core çalışmasıyla başlamasının ardından, sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdü.

Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışmasının ardından çift kale maç ve taktik uygulamalar üzerinde çalıştılar. Bu kapsamda, teknik detaylar ve takım oyunu üzerinde yoğunlaşan ekip, hazırlıklarını titizlikle sürdürdü.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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