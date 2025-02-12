Fenerbahçe, Avrupa'da 283. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 283. Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, bugüne kadar oynadığı 282 müsabakada 111 galibiyet, 111 mağlubiyet yaşarken, 60 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa Kupalarında Gol Sayıları

Fenerbahçe, bu süre zarfında rakip fileleri toplam 383 kez havalandırdı, ancak kalesinde 402 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 145. Sınav

2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle bilinen UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, bugüne kadar 144 karşılaşmada boy gösterdi. Bu mücadelelerde 62 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, 45 kez rakiplerine kaybederken, 37 maçı beraberlikle tamamladı.

Son 28 Maçta Etkileyici Performans

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda başarılı bir performans gösterdi. Bu süreçte 10 beraberlik ve 13 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı ise şöyle:

UEFA Kupası : 54 O, 18 G, 10 B, 26 M, 72 A, 91 Y

: 54 O, 18 G, 10 B, 26 M, 72 A, 91 Y UEFA Avrupa Ligi : 90 O, 44 G, 27 B, 19 M, 128 A, 91 Y

: 90 O, 44 G, 27 B, 19 M, 128 A, 91 Y Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası : 33 O, 9 G, 4 B, 20 M, 30 A, 70 Y

: 33 O, 9 G, 4 B, 20 M, 30 A, 70 Y UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme : 38 O, 14 G, 12 B, 12 M, 56 A, 46 Y

: 38 O, 14 G, 12 B, 12 M, 56 A, 46 Y UEFA Şampiyonlar Ligi : 40 O, 11 G, 6 B, 23 M, 42 A, 70 Y

: 40 O, 11 G, 6 B, 23 M, 42 A, 70 Y Avrupa Kupa Galipleri Kupası : 9 O, 3 G, 1 B, 5 M, 11 A, 11 Y

: 9 O, 3 G, 1 B, 5 M, 11 A, 11 Y UEFA Konferans Ligi: 18 O, 12 G, - B, 6 M, 44 A, 23 Y

TOPLAM: 282 O, 111 G, 60 B, 111 M, 383 A, 402 Y