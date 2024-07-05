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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takiben yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmasını genişletiyor. Bu çerçevede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki, şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:08
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında meydana gelen olayları araştırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki maçın ardından, Ali Çelikkıran adlı stadyum müdürünün darp edilmesiyle ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, soruşturmanın "şüphelileri" olarak ifade vermek üzere çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, RAMS Park'taki maç sonrası yaşanan şiddet olaylarına odaklanıyor. Stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın saldırıya uğraması üzerine başlatılan bu soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da ifade vermişti.

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