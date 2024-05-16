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Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde heyecan dorukta: Ali Koç Stefano Pioli'yi getirecek

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine az bir süre kala, adaylar arasındaki teknik direktör hamleleri gündemi sallıyor. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadine Ali Koç'tan yanıt geldi: Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli'yi göreve getirecek!

Yayın Tarihi: 16.05.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:08
Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde heyecan dorukta: Ali Koç Stefano Pioli'yi getirecek

Ali Koç'tan teknik direktör Stefano Pioli'yi getirecek

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine günler kala, adayların teknik direktör tercihleri kulüp camiasında büyük heyecan uyandırıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için teknik direktör koltuğunda değişiklik bekleniyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho transfer vaadine, rakip aday Ali Koç'tan hızlı bir cevap geldi.

fenerbahçe

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, AC Milan'ın başında olan tecrübeli teknik adam Stefano Pioli'yi Fenerbahçe'nin başına getirmeyi planlıyor. Mario Branco'nun temsilcisiyle yapılan görüşmenin ardından Pioli'nin şartları konuşuldu.

60 yaşındaki Pioli, kariyerinde bir Serie A şampiyonluğu bulunuyor ve Milan'ın başında başarılı bir performans sergiliyor. Ali Koç'un bu teklifi, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmaya yetti.

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