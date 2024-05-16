Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde heyecan dorukta: Ali Koç Stefano Pioli'yi getirecek

Ali Koç'tan teknik direktör Stefano Pioli'yi getirecek

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine günler kala, adayların teknik direktör tercihleri kulüp camiasında büyük heyecan uyandırıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için teknik direktör koltuğunda değişiklik bekleniyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho transfer vaadine, rakip aday Ali Koç'tan hızlı bir cevap geldi.





Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, AC Milan'ın başında olan tecrübeli teknik adam Stefano Pioli'yi Fenerbahçe'nin başına getirmeyi planlıyor. Mario Branco'nun temsilcisiyle yapılan görüşmenin ardından Pioli'nin şartları konuşuldu.

60 yaşındaki Pioli, kariyerinde bir Serie A şampiyonluğu bulunuyor ve Milan'ın başında başarılı bir performans sergiliyor. Ali Koç'un bu teklifi, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmaya yetti.