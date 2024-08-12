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Fenerbahçe Basketbol Takımına İki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe, basketbolda iki yeni sponsorluk anlaşmasıyla güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:39
Fenerbahçe Basketbol Takımına İki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Basketbol Takımına Yeni Destekler

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol branşında iki yeni sponsorla anlaşma sağladığını duyurdu. Bu gelişme, kulübün sponsorluk stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Artıbir Enerji ile İş Birliği

Yapılan resmi açıklamaya göre, doğa dostu ve sosyal çevreyle uyumlu yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştiren Artıbir Enerji, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olacak. Bu iş birliği, kulübün çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek.

İstanbul Jet ile Yeni İsim Sponsoru

Ayrıca, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ olarak belirlendi. Takım, geçtiğimiz sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonluğuyla kapatmıştı. 2024-2025 sezonu boyunca Fenerbahçe İstanbul Jet adı altında mücadele edecekler.

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