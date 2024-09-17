Fenerbahçe Beko, AEK'yı Hazırlık Maçında Yenmeyi Başardı

Fenerbahçe Beko'nun Başarılı Hazırlık Maçı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Yunanistan'ın prestijli kulüplerinden AEK ile oynadığı hazırlık maçında 85-75'lik skorla galip gelmeyi başardı.
Maçın Detayları
Atina'da bulunan Ano Liosia Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk periyodu, sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle 23-21 sona erdi.
İlk yarıyı 44-39 önde kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Üçüncü çeyreği 63-59 önde bitiren takım, son periyotta da etkili oyununu devam ettirerek maçı 85-75'lik skorla kazandı.
Takım Performansı
Fenerbahçe Beko'nun bu hazırlık maçı, yeni sezon öncesi takımın formunu artırması açısından büyük önem taşıyordu. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken oyuncular, taraftarları da sevindirdi.
Bu sonuç, Fenerbahçe Beko'nun sezon öncesi hazırlıklarına olumlu bir başlangıç yapmasına olanak tanıdı.