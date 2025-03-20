Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya Yenildi: 91-82

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco'ya 91-82 mağlup oldu, 10. yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:23
Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya Yenildi: 91-82

Fenerbahçe Beko AS Monaco'ya Mağlup Oldu

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın AS Monaco ekibine konuk oldu. Maç sonucunda sarı-lacivertliler, 91-82 skoruyla sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Durumu

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. yenilgisini alıp, toplamda 20 galibiyetle ikinci sırada yer almakta. Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken takım, liderlik için mücadele etmeye devam ediyor.

AS Monaco'nun Başarısı

Öte yandan AS Monaco, bu galibiyetle birlikte bu sezon toplam 18 galibiyet elde etmiş oldu. Takım, ligdeki konumunu sağlamlaştırarak playoff umutlarını artırdı.

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