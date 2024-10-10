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Fenerbahçe Beko Derbiyi Kazandı: Jasikevicius ve Mijatovic'in Değerlendirmeleri

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 yenerek derbide galip geldi. Her iki başantrenör, maç üzerinde önemli analizlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:34
Fenerbahçe Beko Derbiyi Kazandı: Jasikevicius ve Mijatovic'in Değerlendirmeleri

Fenerbahçe Beko Derbiyi Kazandı

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius: "Savunmada Harika Bir Performans Sergiledik"

Jasikevicius, "Takımı ve taraftarı tebrik ederim. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmeliyiz. Sonuç olarak, bu galibiyet mükemmel değildi, dersler çıkarmalıyız. Pota altında daha iyi olmak zorundayız. Üç sayılık atışlarımız galibiyetimize katkı sağladı," dedi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Scottie Wilbekin hakkında transfer yapılıp yapılmayacağına dair esprili bir yanıt veren Jasikevicius, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Ancak, Los Angeles Lakers ile olan kontratı nedeniyle gelemeyeceğini söyledi," ifadelerini kullandı.

Mijatovic: "Dersler Çıkarmalıyız"

Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, takımının bu mücadeleden dersler çıkarması gerektiğini belirtti. Mijatovic, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. İyi bir karakter ortaya koyduk ama en iyi günümüzde değildik. Şut performansımız yetersizdi. Maç, son dakikaya kadar iki takım için de gidebilirdi ve galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalı ve aynı hataları tekrarlamamaya özen göstermeliyiz. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutlarım," diye konuştu.

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