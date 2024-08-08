Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu ile yeni bir sözleşme imzalamıştır. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla üstlenen ve adı artık Fenerbahçe Beko ile özdeşleşmiş sporcumuz Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Melih Mahmutoğlu'nun Başarıları

Fenerbahçe formasını 11 sezondur giyinen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında bir THY Avrupa Ligi, altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sporcu, sadece kulübüne değil, Türk basketboluna da önemli katkılarda bulunmuştur.