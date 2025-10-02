Fenerbahçe Beko, Kaunas'ta Zalgiris'e konuk oluyor | Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi 2. haftasında TSİ 20.00'de Kaunas Zalgirio Arena'da Zalgiris ile karşılaşacak; maç S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:22
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.

İki takımın son 5 karşılaşması

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79lık skorlarla mağlup etti. Zalgiris'in tek galibiyeti ise 98-75lik skorla alındı.

