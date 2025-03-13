Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 92-82 Geçti

Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 92-82 Geçerek Yükselişini Sürdürüyor

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 92-82 mağlup etti. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyunun kolay geçmediğini vurguladı.

Jasikevicius: "Kolay Bir Maç Değildi"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Taraftarlarımızı ve takımı tebrik ediyorum. Kolay bir maç değildi. Zaten kolay olmasını beklemiyordum. ASVEL, fizik kalitesi iyi bir takım. 92 sayı üretmeyi başardık, 30 tane üçlük yarattık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki ribauntlarımız daha iyiydi. Lauvergne çok iyi performans sergilese de kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Poupet: "Daha İyi Olmak İçin Çalışmalıyız"

LDLC ASVEL'in başantrenörü Pierre Poupet ise maç sonrası değerlendirmesinde, "Genel olarak iyi oynadık. İki takımı da tebrik ediyorum. Çok fazla sayı üretmelerine izin verdik. Bazı hatalarımız oldu. Böyle bir takıma karşı mücadele etmek kolay olmadı. Bu şekilde oynamamız ve daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe Beko, aldığı bu önemli galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini sürdürmeye devam ediyor.