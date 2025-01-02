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Fenerbahçe Beko'nun Hedefi: Anadolu Efes Maçında Güçlü Bir Başlangıç

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarunas Jasikevicius ve Tarık Biberovic açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:10
Fenerbahçe Beko'nun Hedefi: Anadolu Efes Maçında Güçlü Bir Başlangıç

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes İle Karşılaşıyor

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu önemli karşılaşma öncesinde 2025 yılına iyi bir başlangıç yapmak istediklerine vurgu yaptı.

Jasikevicius'tan Anadolu Efes Analizi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jasikevicius ve oyuncu Tarık Biberovicin, Anadolu Efes maçıyla ilgili düşünceleri paylaşıldı. Jasikevicius, "Anadolu Efes, formda ekiplerden biri ve çok organize bir takıma sahip. Larkin'in liderliğinde net rollerle oynuyorlar. Gardlar çok fazla karar alırken, uzunların ribaunt alma ve perdeleme gibi kritik görevleri var. Uzun zamandır birlikte çalışan bir takım olarak, ana oyuncular arasında önemli bir uyum var. Bu nedenle, bizim için yine oldukça önemli bir karşılaşma olacak ve yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic: Yeni Bir Seri Başlatmak İstiyoruz

Takım oyuncularından Tarık Biberovic, THY Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bir süredir istediğimiz oyunu sergileyemiyorduk ve beklediğimiz sonuçların uzağında kaldık. Anadolu Efes, her pozisyonda oldukça yetenekli oyunculara sahip. Özellikle savunmada daha agresif olmayı hedefliyoruz ve bu performansı hücuma yansıtmaya çalışacağız. Yeni yıla galibiyetle girerek, THY Avrupa Ligi’nde yeni bir seri başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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