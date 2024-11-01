Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti

Basketbol: THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko Zaferi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Sırp takımı Partizan ile karşılaştı. Maçı 89-72'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, organizasyondaki 5. galibiyetine ulaşmış oldu. Partizan ise 5. yenilgisini alarak zorlu bir dönem geçiriyor.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 5 dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Ancak, Fenerbahçe Beko, Partizan'ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek ve dış atışlarda yakaladığı 4 isabetle ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı ve devreyi 44-31 önde tamamladı. Bu yarıda, sarı-lacivertliler toplamda 6'sı ikinci periyotta olmak üzere 10 dış atış isabeti buldu.

Üçüncü ve Dördüncü Periyot

Üçüncü periyotta da dış şutlardaki etkisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı ve final çeyresine 67-53 önde girdi. Dördüncü çeyrekte ise, rakibinin farkı 12 sayının altına indirmesine fırsat vermeden mücadeleyi 89-72 galip tamamladı.

Aziz Yıldırım'a Sevgi Gösterisi

Maçın ilk çeyreğinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı locadan izleyen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım için sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceği bilgisi duyurulduğunda, taraftarlar eski başkanlarına tezahüratlar yaptı. Aziz Yıldırım ise bu jest karşısında el sallayarak cevap verdi.

Ayrıca, müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostić, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.