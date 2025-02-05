DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,43 -0,21%
ALTIN
3.305,42 -0,66%
BITCOIN
3.519.492,1 0,91%

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Maçı Yarın

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek. Maç saat 20.30'da Ülker Spor Salonu'nda başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:31
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Maçı Yarın

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç İçin İspanyol Devi Real Madrid'i Ağırlıyor

Basketbolseverlerin merakla beklediği THY Avrupa Ligi 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın akşam Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Sıralamalardaki Durum

Fenerbahçe Beko, ligde 16 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alırken, Real Madrid ise 25 karşılaşmada elde ettiği 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz Maçta Fenerbahçe'ye Yenilmedi

İki takım arasında ligde oynanan son maçta, Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i 82-70’lik skorla mağlup etmişti. Yarınki karşılaşma ile birlikte, Fenerbahçe'nin evinde yine başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Zorlu Maçta Karşılaşacak
2
Türkiye-Meksika Maçı İçin Geri Sayım Başladı: A Milli Erkek Tenis Takımı Hazırlıklarını Tamamladı
3
Premier Lig'de 23 Haftada 13 VAR Hatası!
4
Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti
5
Alperen Şengün'ün Çabası Yetmedi, Rockets Brooklyn'e Yenildi
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor
7
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Maçı Yarın

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı