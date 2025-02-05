Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Maçı Yarın

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç İçin İspanyol Devi Real Madrid'i Ağırlıyor

Basketbolseverlerin merakla beklediği THY Avrupa Ligi 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın akşam Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Sıralamalardaki Durum

Fenerbahçe Beko, ligde 16 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alırken, Real Madrid ise 25 karşılaşmada elde ettiği 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz Maçta Fenerbahçe'ye Yenilmedi

İki takım arasında ligde oynanan son maçta, Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i 82-70’lik skorla mağlup etmişti. Yarınki karşılaşma ile birlikte, Fenerbahçe'nin evinde yine başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.