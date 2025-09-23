Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile Yollarını Ayırdı

Kulüp resmen duyurdu: Teşekkür ve iyi dilekler

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz."