Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Çift Antrenman Yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde çift antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:08
Can Bartu Tesisleri'nde Tedesco yönetiminde hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftası kapsamında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını akşam yapılan günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, milli oyuncularından yoksun kadroyla yapıldı.

Günün ilk bölümü salonda yapılan core çalışmaları ile başladı; saha çalışmasında ise ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşuları yer aldı.

Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları çalışmalarla sürdürecek.

