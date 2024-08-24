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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve moral dolu bir antrenman gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:50
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Rizespor müsabakasının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Özel Bir Ziyaret

Antrenmanı izleyenler arasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından 119 saat sonra enkazdan kurtarılan Fenerbahçeli taraftar Kamilcan Ağdaş da yer aldı. Can Bartu Tesisleri'nde konuk edilen Ağdaş, futbolculara ve teknik ekibe moral vererek Rize yolculuğu öncesinde başarılar diledi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında galip gelmek için sahada elinden geleni yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ile tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular, Çaykur Rizespor müsabakasının taktiği üzerinde çalışırken, antrenmanı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde 119 saat sonra enkazdan çıkarılan sarı-lacivertli taraftar Kamilcan Ağdaş (ortada) da takip etti.

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