Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Rizespor müsabakasının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Özel Bir Ziyaret
Antrenmanı izleyenler arasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından 119 saat sonra enkazdan kurtarılan Fenerbahçeli taraftar Kamilcan Ağdaş da yer aldı. Can Bartu Tesisleri'nde konuk edilen Ağdaş, futbolculara ve teknik ekibe moral vererek Rize yolculuğu öncesinde başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ile tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular, Çaykur Rizespor müsabakasının taktiği üzerinde çalışırken, antrenmanı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde 119 saat sonra enkazdan çıkarılan sarı-lacivertli taraftar Kamilcan Ağdaş (ortada) da takip etti.