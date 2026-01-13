Fenerbahçe, CEV Zeren Final Four'a ev sahipliği yapacak — 2-3 Mayıs 2026

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four’a ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe ile CEV arasında, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunun kulüp düzeyinde ev sahipliğine ilişkin anlaşma bugün düzenlenen basın toplantısıyla resmen imzalandı. Organizasyon 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda gerçekleştirilecek.

İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, CEV Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve CEV Genel Direktörü Vuk Karanovic katıldı.

Sadettin Saran’ın açıklaması

Sadettin Saran: "Bugün burada Türk voleybolunun Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirecek önemli bir süreci birlikte değerlendirmek adına bir araya geldik. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yer aldığımız tüm branşlarda yalnızca rekabet eden değil, standart belirleyen, liderlik eden ve çıtayı yukarı taşıyan bir kulüp olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı dönemsel değil, kalıcı bir duruş olarak görüyoruz. Bu anlayışla Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’a ev sahipliği yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul bu organizasyona geçmiş yıllarda federasyonumuzun ev sahipliğinde sahne olmuştur. Bu kez ise Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’una kulüp düzeyinde ev sahipliği yapacak olmanın sorumluluğunu ve gururunu taşıyoruz. 2022 yılında Kadın Basketbol Takımımız yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda EuroLeague Women Final-Four’una ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. İstanbul’un Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu bu ölçekte bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek altyapıya, deneyime ve organizasyon gücüne sahip olduğuna inancımız tam. Amacımız sahada rekabet eden, organizasyonlarda ise örnek gösterilen bir kulüp duruşunu sürdürmek. Bu süreçte başta federasyonumuz olmak üzere, konfederasyon ve voleybol yönetiminde emeği geçen tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunu ve Türk voleybolunu Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz".

Roko Sikiric’in değerlendirmesi

Roko Sikiric: "CEV Zeren Final Four 2026 etkinliği stratejik bir karardı. Hem Türkiye hem de Avrupa Voleybolu için çok önemliydi. Etkinliğimize yardımcı olmanızla birlikte hem İstanbul hem de Türkiye kadın voleybolunda bir merkez noktası olacak. En iyi takımlar ve en iyi oyuncular gelecekler. Başkanımıza da bizim vizyonumuza destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü voleybola hem kadınlarda hem de erkeklerde epey yatırım yapmakta. Bununla birlikte Fenerbahçe’nin de vizyonu ileriye gidecektir. Bu stratejik kararı bizimle birlikte almışlardır ve bize partner olmuşlardır. Burada başkanımıza ve federasyonumuza tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu voleybol camiasına da bir birliktelik getirecektir. Hem kulüpler, hem ulusal federasyonlar hem de Avrupa voleybolu için çok önemli olacaktır. Paydaşlarımız için bir dönüm noktası olacaktır. Hem Final Four’un hem de Euro Voley’in İstanbul’da düzenlenecek olması burayı merkez haline getirecektir. Taraftarlarımızı takımlarını desteklemek için İstanbul’a bekliyoruz".

Mehmet Akif Üstündağ’ın mesajı

Mehmet Akif Üstündağ: "Avrupa’nın en prestijli en güzel turnuvası CEV’in Türkiye organizasyonu için buradayız. Türkiye’nin Avrupa’da olduğu gibi dünya da gerçekçiliğini kabul edecek. İşte bu federasyon ve kulüp dayanışmasının ispatıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliği yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki organizasyonda katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Fenerbahçe’nin en iyi ve en güzel şekilde bu organizasyonu yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın".

Vuk Karanovic’in yorumu

Vuk Karanovic: "Fenerbahçe’nin desteğiyle birlikte İstanbul’u kadın voleybolunun başkenti yapacağız. Bunun için iki adımlı bir strateji belirlemiştik. Birincisini zaten belirlemiştik. Devamlılık ve stabiliteyle birlikte taraftarların her seferinde gelip iyi bir deneyim edinmesi için. Türkiye bu tarz turnuvalar için her zaman çok iyi bir ev sahibi olmuştur. 2-3 Mayıs için de taraftarları çekecek olan aslında bu beklentidir. Yine Türkiye Voleybol Federasyonu’na da çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Yaz ayında EuroVolley İstanbul’da yapılacak yine. O yüzden mayıs ayı için çok heyecanlıyız. Aynı zamanda bu taraftarlar ve dijital aktivizasyon için de çok önemli olacak. Ümit ediyorum ki 3 Mayıs’tan sonra organizasyonun ne kadar başarılı geçtiğini görürüz ve bir sonraki yıl için de çalışmalara başlarız".

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve Fenerbahçe ile CEV arasında iki yıllık ev sahipliği dönemi resmen başlamış oldu.

